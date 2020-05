Censura orwelliana en el ‘New York Times’

Politico ha publicado un importante artículo firmado por Pamela Paresky, Jonathan Haidt y Steven Pinker. Los tres autores son expertos reconocidos en el área de la psicología teórica, que se plantea cómo formamos las ideas, y cómo las interacciones de los individuos y de los grupos a los que pertenecen favorecen o condicionan la capacidad de inteligir de los primeros.

El artículo se titula "The New York Times Surrendered to an Outrage Mob. Journalism Will Suffer for It", algo así como "El New York Times se rinde ante la turba enfurecida. El periodismo lo pagará". Sus tres autores denuncian que el periódico ha sucumbido ante la enfurecida reacción, sí, de una turba de zelotes por la publicación de un artículo en sus páginas.

Ese artículo estaba escrito por Bret Stephens, un periodista moderadamente conservador que lleva tres años escribiendo en la Vieja Dama Gris, probablemente porque su conservadurismo le ha llevado a oponerse a Donald Trump. Stephens, en esa pieza, titulada "Los secretos del genio judío", parte de un artículo científico que recogía el hecho de que los judíos askenazíes ocupan un papel descollante en la inteligencia del país. Stephen ilustra este hecho recordando que