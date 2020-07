Nesciencia económica de los que mandan

He leído y sigo leyendo muchos de los textos de los personajes que destacaron políticamente en la II República. Fue una época decisiva para entender lo que vino después. Pues bien, casi ninguno de ellos, fueran de derechas o de izquierdas, parecen conscientes de que la ansiada o vituperada República vivía bajo los efectos de una aguda depresión económica. Comprendo que la formación económica de nuestros abuelos (bisabuelos o tatarabuelos para otros) era más bien escasa, por no decir nula. Pero lo más curioso es que igualmente se puede detectar tal ausencia de sensibilidad económica en el círculo de los que hoy mandan. Comprende un radio mucho más amplio, en el que figuran no pocos economistas. Por eso me sorprende la ignorancia que digo, más bien nesciencia, pues se puede tachar de culpable.

Nunca hemos tenido en España un jefe de Gobierno con formación económica. Me apresuro a señalar que con la notable excepción del actual inquilino de la Moncloa. En efecto, Pedro Sánchez, aunque no lo parezca, es doctor en Economía, pero nadie ha leído su tesis doctoral ni las investigaciones que lógicamente debieron de seguir a tal manuscrito. Es más, en sus hebdomadarias homilías como jefe de Gobierno no suele impartir doctrina económica, ni siquiera por aproximación.