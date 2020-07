El extraño caso del contagio aéreo de la pandemia

Sobre la fatalidad de la peste china abundan las ignorancias. De ahí que llame la atención la última hipótesis de un amplio colegio de científicos. Vienen a decir estos sabios que el dichoso virus innominado se transmite no solo boca a boca, por el aliento, sino por el aire. Ha sido una recomendación que han elevado a la OMS (Organización Mundial de la Sanidad, y no de "de la Salud", como usualmente se traduce). Por cierto, sería interesante averiguar cuál es la verdadera función de la OMS, una entidad tan cara como ineficiente, controlada por la China comunista.

De ser cierta la hipótesis atmosférica, se entendería la rápida difusión del virus de uno a otro territorio. Así como su propensión a cebarse con las poblaciones más densas, las aglomeraciones humanas, los hacinamientos. La consecuencia de tal razonamiento es que el sistema de mascarillas (barbijos en América del Sur, nosobucos en Cuba) no resultaría tan efectivo como se presume. Quizá lo sea más la ‘distancia física’ (y no "social", como se dice) entre las personas de una multitud, de un agregado denso, de los espectadores, los pasajeros o los viandantes. Pero no parece que sea viable el mantenimiento constante de la distancia física, siempre arbitraria y difícil de medir. La distancia física se mantiene para los reportajes de la tele, pero resulta inviable para todas las ocasiones.