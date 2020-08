Donald Trump vs. Kamala Harris

Kamala Harris está a las puertas de convertirse en la primera mujer, y la primera persona negra, o asiática, en la Vicepresidencia de los Estados Unidos. Todos los analistas lo recogen con enorme fruición, satisfechos con poder colocar la palabra histórico en sus crónicas. La ideología identitaria ha convertido la política en el juego del Quién es quién, en que lo importante de los candidatos son sus características susceptibles de mercadeo electoral y no su personalidad. Nunca supimos quién era Tom, sólo que llevaba gafas y usaba sombrero. Pero ¿quién es Kamala Harris?

La elección del número dos del ticket no tiene mucha importancia, habitualmente. Pero Joe Biden (Pennsylvania, 1942) es el candidato más viejo de la historia de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Su cabeza le juega malas pasadas. Sus ojos no brillan como cuando intentó liderar al Partido Demócrata en 1988. Si llega a la Casa Blanca, lo hará con más edad que Ronald Reagan cuando la abandonó. Y la Presidencia desgasta, aunque parezca no haberlo hecho a su rival, Donald Trump, un jovencito de 74 años. Harris tendría más opciones que otros vicepresidentes de ocupar la primera magistratura del Gobierno federal. El propio Biden lo ha dejado caer: