Seguridad, diplomacia e ideología

La principal amenaza externa a nuestra seguridad procede de nuestra frontera sur, donde un conjunto de circunstancias aboca a la región del Sahel a una situación de inestabilidad crónica. La guerra civil e internacional que se está viviendo en Libia; los tradicionales problemas políticos de Argelia y el modelo de gobierno patrimonial característico de Marruecos tampoco ayudan a confiar en el futuro del Magreb. Tenemos y tendremos durante mucho tiempo graves retos en esta región, que pueden provocarnos grandes problemas derivados de una inmigración masiva, del radicalismo y la violencia.

Podemos pensar que no estamos solos, que otros Estados afectados pueden colaborar con nosotros para reaccionar ante estas situaciones, pero conviene no engañarnos. La Alianza Atlántica está viviendo una profunda crisis derivada de su inadaptación a un mundo muy distinto del de la Guerra Fría. Los aliados no comparten percepción de amenaza, son incapaces de ponerse de acuerdo sobre una estrategia y, sobre todo, llevan tanto tiempo gastando menos de lo conveniente para mantener sus capacidades militares que su estado operativo deja mucho que desear. Estados Unidos ha renunciado al liderazgo y la organización ha entrado en un grave declive. La Unión Europea aspira a tener una defensa colectiva, pero no la tiene. El problema principal no es la falta de capacidades, de un marco jurídico apropiado, de unas instituciones idóneas… sencillamente los Estados europeos tienen visiones distintas resultado de su historia, geografía e intereses nacionales. No existe un pueblo europeo ni una nación europea. ¿Cuántos españoles estarían dispuestos a combatir en defensa de la soberanía letona ante una agresión rusa?