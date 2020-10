Expertos en diversidad

La imagen de España preocupa al Gobierno social-peronista. Después de asegurar que el covid-19 no la había empeorado, la ministra de Asuntos Exteriores ha anunciado esta semana que había creado un “comité de expertos” para mejorarla. Se trata de elaborar un documento de trabajo para que luego, dentro de algún tiempo, el propio Ministerio pueda elaborar alguna acción política o diplomática. No es la primera iniciativa del Gobierno en este sentido. Ya en mayo de 2019, alegando que el Ejecutivo de Rajoy había descuidado la diplomacia pública, Borrell encargó a un nutrido grupo de 200 diplomáticos un esfuerzo para mejorar la imagen del país, perjudicada entonces por la ofensiva nacionalista.

Se ve que aquello no tuvo gran eficacia, o que la desastrosa gestión de la epidemia ha vuelto a suscitar problemas. Tampoco ha tenido éxito la campaña Spain for Sure, que aseguraba, hace pocos meses, cuando según Sánchez salíamos “más fuertes”, que España es un destino turístico sin el menor riesgo… El caso es que el ministerio se propone ahora, en un esfuerzo de síntesis, aunar los dos objetivos. Los deberes que ha puesto al comité de expertos consisten por lo fundamental en reflexionar sobre la diversidad de España para convencer a nuestros socios y a nuestros amigos de que es una ventaja y no un problema, ni una amenaza. La ministra –gran noticia– no está por la balcanización de su país.