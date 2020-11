El amanecer liberal-conservador

De las diferencias entre liberales y conservadores mucho se ha escrito, y su largo conflicto histórico muestra que no eran diferencias menores. Sin embargo, hoy en día es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Liberales y conservadores tenemos en común la idea de que es la persona y sus derechos, y no los derechos del colectivo, los que deben estar en el centro de la acción política. También, que estos derechos son inalienables: ni las razones de estado ni los intereses de la tribu son excusa para violentarlos. Creemos que entre esos derechos están la vida, la libertad y la propiedad privada; que todos somos iguales ante la ley; que la libertad implica responsabilidad; que la familia es núcleo de la sociedad y el gobierno no debe invadir esa esfera íntima. Finalmente, coincidimos en que el sistema de libre mercado no solo es el único congruente con estos derechos, sino el único capaz de generar prosperidad y de abatir la pobreza.