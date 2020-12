La armonización fiscal y sus paradojas

La cuestión de la armonización fiscal de las comunidades autónomas ha resurgido una vez más dentro del discurso demagógico de la izquierda –esta vez dentro de la confluencia entre los comunistas y los nacionalistas más radicales, con los socialistas, no sabemos si perplejos, de espectadores– con la única finalidad de desacreditar al Gobierno autónomo de Madrid y, lógicamente, a los partidos que lo sustentan. No entraré aquí en los argumentos bastos y falaces –más propios de patanes chabacanos que de políticos– con los que se ha presentado el asunto, pues pretender, por ejemplo, que la señora Ayuso beneficia a los ricos madrileños a costa de los pobres catalanes es tan chusco que no merece la pena hacer el mínimo esfuerzo en desmontarlo. Me adentraré, sin embargo, en la experiencia previa de armonización fiscal que nos puede ayudar a entender el alcance de este concepto.

Esa experiencia, en el caso de España, se refiere únicamente a los ámbitos territoriales de carácter foral que actualmente se agrupan en las comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra. Para las diputaciones forales integradas en la primera rige la Ley del Concierto Económico y para la segunda, la Ley del Convenio Económico de Navarra. Ambas leyes son muy similares, tanto en su finalidad como en su contenido armonizador y, por tanto, podemos referirnos a éste de manera indistinta para no reiterar los argumentos.