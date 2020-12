Un gran año para Pedro Sánchez, sí señor

El año del coronavirus, de los ochenta mil muertos, de las colas del hambre, de las crisis sanitaria, económica y social, de los expedientes de regulación temporal que no se cobran, del ingreso mínimo vital falso, de las mascarillas que no servían para nada, del triaje en los hospitales, del horror en las residencias de mayores, del uno o dos casos como mucho de Simón, del esto es como una simple gripe de los periodistas progres, el año de la infamia y de todas las desgracias resulta que ha sido un gran año según esa calamidad que reside en el palacio de la Moncloa.

Desde el punto de vista de Pedro Sánchez, 2020 ha sido un año mejor que bueno. Superior. No ha perdido a ningún allegado gracias a Dios, no se ha quedado sin trabajo, no le han rebajado el sueldo, no le han mandado a casa hasta que escampe y no ha tenido que bajar la persiana de ningún negocio para siempre. ¿Qué más se puede pedir? A Sánchez le han ido tan bien las cosas que ni siquiera las encuestas reflejan su pavorosa y mayúscula incompetencia.