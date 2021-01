Cogitaciones sobre la mal llamada 'eutanasia'

Escribo estas líneas, como ochentón, en la cama de un hospital madrileño, naturalmente a tope, aunque con personal realmente laborioso. Aquí es donde se percibe que si muchos hemos sobrevivido tanto con el motor en marcha es porque la biología se sostiene con la química. Es decir, a partir de cierta edad, casi todos sobrevivimos empastillados, cuando no con prótesis. O, lo que es casi lo mismo, llevamos ya un gran tracto de nuestra vida, decididos a utilizar sistemáticamente los cuidados paliativos en lugar de aceptar la muerte, digamos, natural. Luego, la polémica está resuelta para la gran masa de la población antes de someterla a un cuestionario de encuesta. De mí sé decir que, vistas las enfermedades por las que he pasado a lo largo de más de 80 años, tendría que haberme muerto varias veces. Pero el sistema sanitario no me ha permitido hacerlo. Creo que es un gran logro que la medicina, la farmacopea y la naturaleza me hayan ayudado a sobrevivir. Así, puedo seguir dando la lata con mis artículos.