La política no es la moral con otros medios

Ni siquiera lo es la que podríamos llamar moral cívica, que no suele ser ninguna de las dos cosas. Nos ha costado Dios y ayuda (nunca mejor dicho) que los curas no se metieran en política. Pero no hemos hecho nada, pues al Parlamento le ha dado por legislar metiéndose en el terreno de la moral católica. Con eso se logrará que, otra vez, los clérigos vuelvan a remeger en los asuntos políticos. No tenemos remedio.

Las cuestiones éticas deben dejarse al margen de la actividad legislativa. Las leyes no están para facilitar el suicidio asistido, regular el matrimonio incestuoso o alentar el espíritu cainita de la guerra civil. En cambio, no estaría mal una legislación para acabar con el privilegio, fuera del tiempo, de los coches oficiales; que ni siquiera se sabe cuántos hay en España. Qué estupenda sería la regulación de un plan hidráulico para la conexión de todas las cuencas de los ríos peninsulares (la parte española, claro, cuando desembocan en Portugal). De lo contrario, seguiremos siendo un país de sequías e inundaciones a la vez. El proyecto se planteó en tiempos de la II República, pero solo se realizó, parcialmente, en la época de Franco (trasvase Tajo-Segura).