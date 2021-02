Biden aislacionista

Los pocos partidarios de Trump en Europa le defendieron alegando su nula disposición a implicar a su país en conflictos internacionales y lo describieron como el presidente norteamericano más pacifista desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que en esto no hizo más que continuar, a su manera, una tendencia ya iniciada en la era Obama. Terminada la Guerra Fría y descabezadas las organizaciones terroristas islámicas, los estadounidenses se convencieron de que ya no tenía sentido implicarse internacionalmente como lo hicieron durante la Guerra Fría. Si Venezuela quiere ser comunista, que lo sea. Si a Rusia le apetece quedarse con parte de Ucrania, que se la quede. Si Siria o Libia se hunden en el caos, que lo hagan. Si Turquía quiere apalear a los kurdos, que lo haga. Si China quiere sacudirle a los hongkoneses y encerrar a los uigures en campos de concentración, que lo haga.

Biden no sólo no va a cambiar esta tendencia, representada por el discurso de El Cairo de Obama y por el America first de Trump, sino que profundizará en ella. A la vista está su reacción a cómo Putin está respondiendo a las protestas por el encarcelamiento del opositor Navalni. Tan sólo ha exhibido buenas palabras para, a renglón seguido, ceder ante Putin la prolongación de un tratado de limitación de armas nucleares, cuando tales tratados han dejado de tener sentido mientras no incorporen a China, que es la gran beneficiaria de que Estados Unidos limite su arsenal. Y en cuanto a Irán, parece estar renunciando a impedir que a largo plazo tenga la bomba atómica, como al menos intentaron Obama y Trump con medios muy diferentes. La prueba es que Israel está levantando una nueva red de alianzas con países árabes enemigos de Irán que pueda de alguna manera suplir el escudo con el que Estados Unidos lo protegía y que todo hace indicar que en el futuro desaparecerá.