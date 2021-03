La política a media luz

Durante los veranos, nuestros abuelos cuidaban mucho de mantener a media luz las habitaciones de la casa, con las ventanas oscurecidas por persianas o cortinas. Al tiempo, procuraban que circulara el aire, si bien evitando las nefastas corrientes, antaño provocadoras de fatales enfriamientos. Hoy, por fortuna, no se estila una forma tan ineficiente de mitigar el calor. Antes bien, se aconseja que la luz penetre en todas las habitaciones con sistemas de refrigeración bastante más eficientes.

Sin embargo, metafóricamente, aceptamos muchos dispositivos sociales para mantener no ya a media luz sino a dos velas al vecindario. Son innúmeras las falsas creencias transmitidas por los clanes más poderosos de nuestra sociedad, los ecologistas y los feministas, ambos en sus versiones más radicales. Se trata de oscurecer la realidad, confundir al personal. Un ejemplo nimio reciente. Se ha establecido el 23 de marzo... no como la fiesta gozosa del primer día completo de primavera: la iniciativa es más ambiciosa y ridícula: “Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad en los asuntos de las responsabilidades familiares”. Todo de un tirón y con los correspondientes atentados gramaticales. No se me alcanza del todo qué intereses pueda haber detrás de tan sorprendente celebración. Sobre todo, ¿por qué se necesitan tantas palabras? ¿Hay que reservar un día especial para una práctica tan común?