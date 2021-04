Los españoles ante la ciencia

Uno de los más graves estrangulamientos en el desarrollo de la sociedad española es la extrema debilidad de la investigación científica. Lo más doliente es que tal problema no parece preocupar gran cosa a los Gobiernos, ni los de antes ni los de ahora.

La ciencia es uno de los bienes peor repartidos en el mundo. Cuesta mucho asimilarla, ya que no se puede improvisar la adecuada base educativa, no solo universitaria. La vigente ley de educación española no puede ser más deplorable.

En la historia moderna de España han sobresalido eminentes personalidades del pensamiento, el arte, la literatura, entre otros campos. Sin embargo, no han surgido genios cercanos a Galileo, Copérnico, Newton o Einstein, junto a otros de similar magnitud. España cuenta con el inmenso capital de una lengua común que es una de las pocas de comunicación internacional en el mundo. Sin embargo, con ella se ha hecho muy poca ciencia.