Los diputados no adscritos del Parlamento autonómico andaluz han exigido al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla que retire a María Elvira Roca Barea la Medalla de Andalucía que le fue concedida hace tres años. El motivo de dicha petición ha sido la calificación dada por la autora de Imperiofobia a Blas Infante. Al parecer, doña Elvira ha llamado “botarate” e “imbécil integral” al llamado padre de la patria andaluza en el curso de una conferencia pronunciada en la Universidad de Valladolid. El encargado de dar cauce a la indignación andalucista ha sido el diputado Nacho Molina Arroyo, cuyo voluminoso palmito suele dar soporte textil a diversas reivindicaciones de una autoproclamada izquierda caracterizada por poner entre paréntesis a España. Al cabo, la facción política en la que se encuadra su señoría se mueve entre la región, autopercibida como nación, y el planeta, dejando a la innombrable y verdadera nación a la que, quiera o no, pertenece don Ignacio la adjudicación de males sin tasa, entre ellos la culpa del secular, y no exento de victimismo, atraso andaluz.