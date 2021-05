Evasión fiscal de supervivencia

Madrid celebra la proclamación de la II República | Archivo

Hace cinco años la Corte di Cassazione italiana trató una cuestión que ya era popular en ámbitos académicos, empresariales e incluso administrativos: la evasione fiscale di sopravvivenza. Con esta denominación se referían los numerosos casos de pequeñas y medianas empresas que no podían cumplir con sus obligaciones tributarias porque, de hacerlo, se condenaban al cierre, sin poder afrontar siquiera el pago de salarios y cotizaciones sociales. Una situación límite que se agravaba porque esos impagos al fisco podían acarrear en algunos casos incluso privación de libertad.

El asunto, que lógicamente es complejo porque siempre hay que aclarar caso por caso y analizar con detalle las circunstancias, venía no obstante de lejos y respondía a un problema de mayor alcance. De hecho, en 2013 los propios gobernantes y dirigentes del Partito Democrático (PD) reconocían abiertamente que en el país existía una considerable evasione di sopravvivenza y admitían que el fenómeno de la economía sumergida no se podía simplificar ni despachar alegremente porque en él confluyen razones profundas y problemas estructurales complejos que empujan a muchos empresarios a comportamientos que en otras circunstancias no llevarían a cabo. Todos reconocían que la presión fiscal y los costes laborales eran, y siguen siendo, insostenibles; admitiendo una relación directa entre presión fiscal, gasto público y evasión. Nihil novum sub sole, pues los tributos, las cargas y servidumbres administrativas son un asunto históricamente recurrente, relacionado con el buen o mal gobierno, y también con el uso racional de los recursos públicos. Podríamos remontarnos a la rivolta di Masaniello en el siglo XVII o, más recientemente, al propio Berlusconi, que en 2004 afirmó aquello de: "E’ giusto pagare le tasse se la pressione è inferiore al 33%. Se va sopra il 50% è morale evaderle".