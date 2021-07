La obsesión madrileña de Ximo Puig

Hace ya unos cuantos años, poco tiempo antes de su muerte prematura, tuve ocasión de conversar con el exministro socialista Antoni Asunción acerca de la sección valenciana del partido al que, no mucho antes, ya había dejado de estar afiliado. En uno de los comentarios que deslizó hizo esta aseveración: "Los más tontos, después de mucho esperar, son los que se han hecho con las riendas del partido en Valencia". Anoté su afirmación aunque me la tomé a beneficio de inventario, pues sabía de su fracaso en las primarias del PSPV en 2010. Sin embargo, pasados los años compruebo que en ella no había animadversión sino más bien juicio certero tras largos años de militancia. La conferencia que ha pronunciado Ximo Puig en Madrid, en uno de esos desayunos que organiza Europa Press, no ha hecho sino corroborarlo.

El horizonte conceptual en el que se maneja el presidente de la Comunidad Valenciana constituye una sarta de tópicos mezclada con nociones económicas mal comprendidas y con un talante conspirativo digno del terraplanismo, que conducen a la reivindicación de un nacionalismo económico regional que, si acabara triunfando, destruiría la ya afectada unidad del mercado interior de España. Que Puig apela a una teoría conspirativa lo refleja su afirmación de que Madrid ha emprendido "un procés invisible que está fracturando España". Invisible, ni más ni menos, porque sólo él puede aprehenderlo, quizás en un tórrido sueño que convierte en real el fruto de su simpleza. Y también su idea de que el desarrollo económico madrileño "no es fruto de una mano invisible (…) sino que se debe a muchas décadas de inversión privilegiada en infraestructuras, la ubicación de centros de decisión que atraen empresas y generan redes influencia y la alta concentración de organismos públicos con mucho empleo cualificado que en otros territorios escasea". Claro que esto último lo mezcla Puig con "la economía de aglomeración" –un concepto éste que los economistas solemos utilizar siempre en plural– sin saber muy bien de lo que habla, pues, como suele decir mi colega Javier Velázquez, catedrático de la Universidad Complutense, las economías de aglomeración son, precisamente, la otra mano invisible que alimenta y conduce la concentración geográfica de la actividad económica.