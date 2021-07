La nueva Inquisición

Mi amigo José Antonio Martínez Pons me comunica que en el ambiente científico donde se mueve tropieza con una nueva versión del tribunal inquisitorial que en su día acabó con la vida pública de Galileo. Sus colegas no se percatan de esa paradójica reconstitución histórica: los científicos son, ahorita mismo, los censores de los discrepantes. Mi amigo se refiere, por ejemplo, al llamado lenguaje inclusivo, impuesto por las legiones feministas, activísimas en todos los ambientes donde se ejerce el poder. En realidad, es una forma de llamar la atención por parte de las mediocridades, que se ven realzadas por su rango público. Ya se sabe que "cuando el Diablo no tiene que hacer…".

Tómese una ilustración reciente. Nada menos que toda una vicepresidente del Gobierno, afiliada al comunismo, proclama que no hay que decir "patria", sino "matria". La voz patria (es la misma en latín y en español) alude a la nación o lugar donde han vivido nuestros ascendientes o antepasados. Naturalmente, incluye a las personas de uno u otro sexo, pues, de lo contrario, no habría tenido descendientes. Por otra parte, nosotros hemos troquelado la expresión poética de madre patria para aludir a la doble condición materna y paterna, cuando nos referimos a la nación que nos acoge. Es un lazo que une mucho. En el caso de los inmigrantes extranjeros, la asociación es más voluntarista que otra cosa.