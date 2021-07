Hay políticos que creen que la economía evoluciona al albur de su imaginación. Es a ellos a los que habría que dirigir la pregunta que la genial Deirdre McCloskey, cuando aún se llamaba Donald, formuló en su Retórica de la Economía: "Si eres tan listo, ¿por qué no eres rico?". Calviño, la ministra del ramo en el Gobierno de Sánchez, es una de ellos, los listos. No ha habido más que verle presentar los acuerdos del Consejo de Ministros el otro día, acompañada de la ministra de Hacienda y de la portavoz, para darse cuenta de sus ilusas convicciones. Calviño la fantástica nos deleitó con los frutos de su clarividencia: como me imagino que el PIB y el empleo suben como la espuma, vino a decirnos, me creo que, en España, "está en marcha una sólida recuperación económica". Y se quedó tan pancha, incluso cuando afirmó –tal vez para que los mortales comunes, que ni somos tan listos ni aspiramos a explicar por qué no somos ricos, lleguemos a entenderlo– que la recuperación era "fuerte", aclarando, de esta manera, el significado económico del calificativo sólido.