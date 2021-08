Cuando el Estado no funciona

Steven Levitsky, profesor de la Universidad de Harvard especializado en las democracias y los sistemas políticos latinoamericanos, afirma que una de las principales causas del descontento ciudadano en la región frente a sus gobernantes es que el Estado no funciona, por lo cual en épocas en las que las dificultades se profundizan, especialmente en materia económica, el malestar se transforma en rabia y los Gobiernos se desestabilizan y en muchos casos caen o pierden las siguientes elecciones. En el camino, la constante frustración ciudadana frente a una u otra opción corroe la democracia.

En una reciente entrevista publicada por Infobae, el también autor del libro Como mueren las democracias afirma acerca de las causas del descontento ciudadano:

La primera es la debilidad del Estado: un Estado que no funciona bien, que aun con Gobiernos bien intencionados no puede proteger y dar seguridad a los ciudadanos, no puede mantener las escuelas y los hospitales públicos, no puede combatir la pandemia, no puede distribuir vacunas, no puede combatir la corrupción. Los Estados que no funcionan terminan generando mucha rabia, mucho descontento. Porque la burocracia no cambia cuando cambia el Gobierno. Entonces, cuando hay uno, dos, tres, cuatro Gobiernos de distintos partidos, pero con el mismo estado de mierda [sic], la gente termina concluyendo que todos los partidos son mierda, que todos los políticos son corruptos y que nadie representa a la gente.