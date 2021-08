Acerca de la tercera dosis

Está en los medios y en el debate público: ¿conviene poner una tercera dosis de las vacunas contra el covid-19, una vez transcurrido un plazo razonable desde las dos anteriores? El tema me interesa no porque yo tenga conocimientos médicos, sino porque la mayor parte de los argumentos que expresan los expertos en epidemiología son de carácter económico. En todo caso, las aportaciones de los investigadores sanitarios aún no han proporcionado una respuesta clara y convincente.

Pero vayamos con los epidemiólogos. Su respuesta es en general contraria a la tercera dosis y se fundamenta en dos ideas que, como mínimo, son discutibles, cuando no erróneas. La primera es que para atajar la pandemia es necesario vacunar a la mayor parte de la humanidad, y que esto se muestra como una tarea difícil en los países de menor nivel de desarrollo. Por eso proponen que la tercera dosis se aplace en los países avanzados a fin que haya disponibilidad de vacunas para aquellos. Su hipótesis implícita es que el volumen de vacunas que pueden fabricarse es limitado y que ante esta restricción de oferta merece la pena planificar una distribución que atienda a la parte más pobre de la humanidad. Sin duda es un argumento bienintencionado, pero su premisa es falsa. La capacidad de producción de vacunas, una vez establecida su tecnología, puede considerarse, si no ilimitada, sí adaptable a las dimensiones de la demanda. Por tanto, el problema no está en producir sino en vender; y para vender –más allá de la cuestión del precio, que luego discutiré– lo que se necesita es capacidad logística, pues se trata de un producto cuya conservación requiere una infraestructura de congelación costosa y singular. Es precisamente este factor el que limita las posibilidades de distribución en los países más pobres. Pero acerca de él nada se dice en el gremio epidemiológico.