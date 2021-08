Federico, Melquíades, José Antonio y el sectario Barbón

Adrián Barbón es el presidente de Asturias y el 18 de agosto rememoró en Twitter el asesinato del poeta granadino Federico García Lorca:

85 años desde que los fusiles franquistas trataron de apagar para siempre la voz de Federico García Lorca. Pero no lo consiguieron. Su obra y su memoria permanece y se engrandece, para desgracia de los fascistas que lo asesinaron por su obra, sus ideas y su orientación sexual.

Sin embargo, Barbón no tenía ni una sola palabra para un asesinato cometido pocos días después del de Lorca, igual de trágico pero mucho más paradójico, en el que fueron víctimas varios relevantes políticos asturianos. El olvido del político socialista no es casual sino revelador de eso que llaman memoria histórica, manipulación de la Historia en la que no solo se falsean los hechos sino que se borra a los personajes incómodos para la izquierda.