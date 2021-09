Divagaciones talibanas

Desde mi verde rincón se oye poco y se ve menos, gracias a Dios. Y lo poco que podría oírse y verse ya me ocupo yo de mantenerlo lejos para poder seguir viviendo en paz. Pero antes o después algo acaba filtrándose y devolviéndome a la realidad, la fea, sucia y aburrida realidad. ¿Habíamos vuelto a través de un túnel temporal a aquel famoso helicóptero revoloteando por los tejados de Saigón en 1975? No, no era Saigón hace medio siglo, sino Kabul hoy. ¡Los talibanes reconquistan Afganistán! ¡Veinte años tirados a la basura!

Aunque más que veinte años, esos veinte años transcurridos desde la intervención de Bush junior en Afganistán como consecuencia del 11-S, quizás hubiese que añadir diez más: esos treinta años transcurridos desde que Bush senior, recién derrumbada la URSS, empujase a su país a la peliaguda profesión de gendarme planetario. Porque si en décadas anteriores los Estados Unidos ya habían tenido que vérselas con el perpetuo enfrentamiento árabe-israelí, con la invasión de Kuwait comenzó la última fase de su intervención en el avispero de Oriente Medio. Pensadores y estrategas de variado pelaje ya habían avisado de que, tras la desactivación del comunismo, el próximo enemigo de Occidente iba a ser el mundo islámico. La verdad es que no tardó en autocumplirse la profecía.