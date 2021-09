La explosión de titulares

Durante siglos, incluso en sociedades complejas, la información sobre todo tipo de noticias fue escasa y cara. Ahora, de repente, con el fabuloso desarrollo de los medios electrónicos, la cantidad de información nos desborda por todas partes y a todas horas. Además, cunde la impresión de que se trata de un consumo gratuito. En todo caso, lo pagamos, generosamente, a través de la publicidad.

Ante la cascada informativa, que nos inunda por todos los medios, mi reacción es la misma que les ocurre a otras personas: me quedo, básicamente, con los titulares y poco más, quizá algunos comentarios y análisis que me dan más confianza. Pero el grueso del conocimiento sobre lo que sucede en el mundo se resuelve con un titular tras otro. Es clara la insuficiencia de tal método. Sobre todo, porque sospecho que muchos titulares se redactan o se emiten con algún interés por medio; cosa legítima, por otra parte. Es decir, de esta forma, inconscientemente, me trago mucha propaganda. Resulta inevitable. No es cuestión de retirarse a una isla desierta y sin internet.