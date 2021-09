Una vez estuve afiliado en Ciudadanos y luego ya no lo estuve. No es que sea una peripecia excesivamente original, ya es mayor el número de exafiliados que el de miembros activos. Sin embargo, me gustaría aportar una visión desde dentro del partido hacia afuera. Un a través del espejo, viendo cómo se desarrollaban las cosas dentro y cómo se percibía el partido en el exterior.

Quizás las semillas de la implosión de Ciudadanos se plantaron casi después de su nacimiento, en lo que concierne a su estructura y forma de desenvolverse, pero a lo mejor no es más que un caso de contagio dentro la politicocracia dominante. El caso es que érase una vez que se era una España, allá por el año 2014, con graves problemas de todo tipo. Sin duda, Cataluña no era uno menor. En esa situación, muchos nos sentíamos con la necesidad vital, casi angustiosa, de contribuir a la mejora de la sociedad. Ciudadanos, o mejor dicho la idea que proyectaba Ciudadanos, nos parecía la mejor manera de dar salida a esa urgencia de contribuir activamente, más allá del quehacer diario en nuestro ámbito profesional o cuando tocara volver a votar.