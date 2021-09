Repetir curso o fracasar

Según parece, el Gobierno está dispuesto a acabar con la realización de los exámenes de recuperación –y con la repetición del curso– en la ESO porque, según la doctrina emanada del lobby pedagogista del PSOE, "la repetición es un factor de desigualdad social". De ello se colige que, para los defensores de tan singular doctrina, la igualdad exige ineludiblemente eliminar la valoración de los estudiantes a través de pruebas finales que reflejen sus competencias y conocimientos. Además, dicen que la raíz de esta diferenciación entre los escolares tiene una naturaleza económica, pues unos pertenecen a familias que "pueden costearse los repasos en verano" y otros en cambio no, lo que deriva en una "enorme brecha" entre los primeros y los segundos. El argumento, sin duda, puede tener algo de cierto, aunque sorprendentemente los socialistas no proponen medidas redistributivas para atajar el problema –como podría ser la concesión de becas para costear la preparación de las recuperaciones o la contratación pública de profesores con esa finalidad–. No es así y lo que se propone es crear la ficción de una igualdad entre todos los colegiales a través del expediente de considerarlos a todos aprobados.