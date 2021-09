¿Está España jugando la carta polisaria?

Las coincidencias en política no existen. En noviembre de 2020, el Frente Polisario acordó unilateralmente poner fin al alto el fuego pactado en 1991. En diciembre de ese mismo año, Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental a cambio de que el reino alauita entablara relaciones diplomáticas con Israel. En abril, entró ilegalmente en España al amparo de nuestro Gobierno Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, para ser tratado de una enfermedad. En mayo, Marruecos provocó la crisis migratoria de Ceuta en represalia. En agosto, Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos y anunció que no renovará el acuerdo que vence a finales de octubre y por el que su gas llega a España a través de un gaseoducto que atraviesa territorio marroquí pagando el correspondiente peaje. Ahora, nuestro ministro de Exteriores viaja a Argelia a tratar de garantizar el suministro de gas. Y hoy se hace pública una sentencia del tribunal de instancia europeo que tira abajo dos acuerdos comerciales entre Bruselas y Rabat con el argumento de que Marruecos no puede comprometer los recursos económicos del Sahara porque, de acuerdo con el derecho internacional, no le pertenecen. Y, sin embargo, ha habido otros acuerdos anteriores que la Justicia europea no anuló a pesar de reconocer la validez de las resoluciones de la ONU que niegan la soberanía marroquí sobre la excolonia española. ¿Qué está pasando?