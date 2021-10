Los talibanes, ¿un mal menor?

Bienaventurados los que no piensan, porque de ellos será el reino de los sueños. No en el sentido de anhelos más o menos realizables. Al contrario, sólo circunscribiéndonos al concepto de sueño como reposo nocturno, como género de limbo sin preocupaciones. Sobre todo, sin miedo. La Historia, la de todos nosotros como seres humanos, se encuentra repleta de épocas y episodios que, de diversas formas, se caracterizaron por la imposición de graves penas a quienes se atrevieron a pensar –al menos, en voz alta– de manera distinta a sus mandatarios. Y de inaceptables prohibiciones para aquellos que, sencillamente, no encajaban en su dogmática concepción del mundo.

Cuando ocurre, lo prioritario es intentar eludir la represión, conservar la integridad física y psíquica; en definitiva, la vida. La suya propia y, también, la de sus familiares. El castigo impuesto por quien obliga a no pensar va siempre más allá cuando se topa con un individuo que se cree lo suficientemente libre como para sacrificar su vida a cambio de alzar, aunque sólo sea en una ocasión, la voz. El opositor se engaña, claro, y así se lo recordarán si le falla la memoria. Tiene que saber que no será únicamente él quien vaya a pagar por su osadía. Las torturas, como medio para domar a quien no ha tenido la suerte de que le lavaran el cerebro en condiciones, han existido siempre. Amenazar con hacer daño a los tuyos forma parte del martirio. No puede haber libertad ni siquiera para elegir morirse o pudrirse solo en una celda; aquellos a los que quieres habrán de acompañarte.