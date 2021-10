La revuelta del pan

A lo largo de la heteróclita historia europea se han producido ocasionales levantamientos o algaradas como consecuencia de lo que los economistas llaman crisis de subsistencia. La chispa solía ser la subida desproporcionada del precio del pan, alimento básico de las clases populares. El hecho era la consecuencia de las intermitentes malas cosechas de cereales, más las dificultades del almacenamiento y transporte de la harina. Recuérdese la historia de los sueños del Faraón, interpretados por su consejero José.

Como es lógico, la brusca subida de los precios del pan suponía el comienzo de una espiral inflacionista en otros productos de consumo. La consecuencia inmediata era la pérdida de poder adquisitivo de las clases humildes y el lógico descontento político.

En la situación española actual, los cereales no representan el peso del consumo popular que tenían en el pasado. Hace más de un siglo, los españoles necesitaban un kilo de pan por persona y día para cubrir las ausencias de otros alimentos. Hoy, esa dieta panera no llega a los cien gramos. El equivalente hodierno de un consumo doméstico básico, insustituible, es el de la electricidad. Por tanto, una elevación brusca y continuada del precio del kilovatio podría equipararse, formalmente, a la escasez de harina en el pasado. Bien es verdad que la electricidad puede importarse, pero ese trasiego no es cómodo ni barato. Además, las baterías eléctricas no resuelven del todo la necesidad de almacenamiento de la energía. Ahora se ve lo nefasta que ha sido la política de prescindir de la inversión en centrales nucleares y confiar en las energías renovables. Han sido decisiones puramente ideológicas, en su peor sentido. Por si fuera poco, nos hallamos inmersos los españoles en una general crisis económica, consecuencia, entre otras causas, de la epidemia del virus chino.