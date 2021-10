¿Hubo alguna vez 300.000 prostitutas en España?

Una vez Jardiel Poncela dejó claro que en España no había once mil vírgenes ni por casualidad, cabe deconstruir otro mito propagado por el PSOE y la prensa afín: que en España hay 300.000 prostitutas. Que el partido liderado por Pedro Sánchez es intrínsecamente prohibicionista, intervencionista y paternalista no es desconocido por nadie. Que tiene una relación complicada con la verdad y con los hechos es también de dominio público. Por eso no es de extrañar que pretenda imponer su agenda abolicionista propagando fake news, satanizando a los hombres y tratando a las mujeres como menores de edad.

Un artículo reciente del Washington Post reproduce los datos falsos y el argumentario del PSOE en su proposición para abolir la prostitución. Dice su autora, Rachel Pannett, que España es considerada "el burdel de Europa" y donde más prostitución hay, tras Tailandia y Puerto Rico. En realidad, es Alemania la que es conocida por su facilidad para la prostitución, dado que es el país más grande que la ha legalizado. Lo de que España es equivalente a Tailandia pertenece al género delirante-paranoico. Pero nunca va a desperdiciar una anglosajona la ocasión de una variación de la Leyenda Negra sobre España.