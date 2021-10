Elogio de la envidia

Siempre he sospechado que detrás de los pecados capitales (una construcción medieval) late un secreto encomio de la parte virtuosa que todos tenemos. Por eso la etiqueta de capitales, esto es, de la mente. La procesión va por dentro. Al menos, de la gula se dijo, festivamente, que solo constituía pecado mortal cuando se llegaba al estadio improbable de perder el conocimiento.

Sobre la envidia se ha escrito mucho; yo mismo he emborronado centenares de folios sobre el asunto. El tratamiento más cabal y paradójico es el de Miguel de Unamuno en su genial novelita Abel Sánchez. No voy a caer en la tentación de realizar un escolio sobre un texto tan clásico. Pretendo ir más allá. No es solo que el envidiado sea realmente el verdadero envidioso, al tratarse de un sentimiento entre dos personas cercanas. Se me antoja que el deseo de ser como el otro constituye el auténtico motor vital, al menos en la carrera de las personas más inteligentes y creadoras. Es el caso paradigmático de los intelectuales. Puede añadirse un tono despectivo a ese término, pues se lo merece.