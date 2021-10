La economía de ETA diez años después

Con ocasión del décimo aniversario del abandono por ETA de su campaña terrorista, algunos medios se han interesado por conocer cuáles fueron los efectos de ésta sobre la economía vasca. Me propongo hacer, en este artículo, una síntesis de este asunto en el que, desde la publicación de mi libro ETA, S.A., coincidiendo con la fecha de aquel acontecimiento, he seguido trabajando para completar algunas de las lagunas que aún existían en su tratamiento. Ello me permite reivindicar mi obra, toda vez que, poco después de su salida al mercado, la editorial Planeta, amenazada de querella por algunas de las personas vinculadas con Egunkaria –una de las entidades participantes en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)–, decidió retirarla, destruyendo todos los ejemplares aún no distribuidos.

Para abordar este tema es preciso distinguir entre los recursos económicos que utilizó ETA junto con sus asociados del MLNV –pues la campaña terrorista no se desenvolvió sólo en el terreno militar, sino también en el de la movilización política, la propaganda, el encuadramiento de los jóvenes, la atención social a los militantes presos y sus familias y la recaudación de fondos– y los daños que ocasionó con su empleo, tanto directa como indirectamente.