Los nuevos escoliastas

Como es natural, me veo en la necesidad (y el gusto) de acudir de cutio a la lectura de los llamados libros de pensamiento o de ensayo. Es el hábito cotidiano más frecuente. Por fortuna, ahora dispongo de más tiempo que nunca para tal menester. Por comodidad, me detengo más en los autores españoles contemporáneos (y, a menudo, coetáneos). La selección la da mi especialidad, pues mi asignatura como profesor, durante tantos años, versaba sobre la estructura de la sociedad española del siglo XX.

Confieso una primera impresión desalentadora. Estos autores, que podrían pasar por afamados científicos sociales, intelectuales o pensadores, son, más bien, escoliastas. Me explico. El argumento y el tono de estos textos del pensamiento español contemporáneo no pasan de ser un centón de citas, comentarios y notas sobre los autores extranjeros más acreditados. Vienen bien como traducción y difusión de las ideas influyentes en el mundo. No obstante, añaden muy poco. Se nota que se han redactado con fichas de los autores leídos, aportando muy poco esfuerzo personal. Que conste que también yo he utilizado ese método desde la época de estudiante. Recuerdo el examen de licenciatura, un ejercicio escrito en el que los alumnos se encerraban en una sala durante dos o tres horas. Podían llevar cuantos libros y apuntes quisieran. Debían escribir, durante ese tiempo, sobre un tema propuesto, en ese momento, por el tribunal. Yo no llevé ningún libro. Solo cargué con una pesada maleta con diversos ficheros, que contenían las papeletas que había ido rellenando con las citas de los autores leídos a lo largo de la carrera. Me tocó desarrollar un tema sobre la planificación económica y el Estado de Bienestar o algo parecido. Sobre el cual contaba yo con cientos de fichas, por orden alfabético de subtemas y autores. Elegí unas cuantas y empecé a escribir. Rellené varios pliegos rayados, los típicos de la burocracia académica de entonces. Me dieron premio extraordinario. Había realizado un perfecto trabajo de escoliasta. Hoy, sería incapaz de escribir un libro de ese modo.