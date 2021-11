Como cada cuarto sábado de noviembre, el día 27 los ucranianos conmemorarán el Holodomor: la hambruna artificial de Ucrania durante el bienio 1932-1933. Se calcula que murieron al menos 3,9 millones de personas, nacieron 0,6 millones de niños menos y disminuyó de forma considerable la esperanza de vida de los nacidos entre 1932 y 1934 (v. The case of massive famine in Ukraine 1932-1933).

3,9 millones. Fríos números, inconscientes de la terrible realidad que encierran, dada a conocer a través de la recopilación, ordenación y análisis de documentos oficiales soviéticos, memorias de supervivientes y testimonios diversos, efectuada sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. (Una recopilación reciente, detallada y bien fundamentada de este trabajo de investigación histórica se encuentra en Hambruna Roja. La guerra de Stalin contra Ucrania). Fuentes que describen, una y otra vez, las mismas escenas: personas en harapos, rostros rotos, cuerpos hinchados, cuellos delgados, piel fina y transparente, manos torpes, sin energía, rebuscando no ya en la basura sino en lo siguiente, qué comer, enfermos, muertos de hambre abandonados en las calzadas, robo, violencia y canibalismo, porque el hambre radical puede convertir a personas normales en animales desorientados y sin conciencia.