La verdad y la propaganda

El Gobierno anda obsesionado por establecer la verdad sobre la historia, son denodados sus esfuerzos de propaganda para convencernos de lo que nos conviene como fieles súbditos. Es un ímpetu totalitario, que no se corresponde bien con un ambiente democrático. La verdad es una categoría metafísica o religiosa; casa mal con los asuntos de tejas abajo. Incluso en el dominio de la ciencia la nota dominante es la general incertidumbre, la búsqueda de certezas, siempre provisionales, a falta de teorías venideras más comprensivas.

Pregunta un periodista a la ministra de Defensa por las posibles compensaciones que ha debido de dar el Gobierno a Bildu por su voto a la ley de presupuestos. (Anotemos que Bildu, que significa "convento" o algo así, es el partido de los terroristas vascos). Contesta la ministra, tan rabisalsera ella, que no ha habido ningún tipo de compensación; solo el deseo de colaborar con el Gobierno en pro del interés general. El periodista no tiene más remedio que hacer como si se tragara el especioso argumento. Todos tenemos que vivir. A lo que voy. He aquí una habilísima pieza de propaganda, de intento de manipulación de las conciencias. Lo que ocurre es que la audiencia de los medios no es tonta.