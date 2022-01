El jardinero asesino y la política del perdón

Un jardinero asesino se prepara en alguna de las cárceles vascas para ejercer pronto sus habilidades florales recién aprendidas. Quién sabe si no acabará cuidando de los parterres del Palacio de Ajuria Enea u ocupándose del césped de San Mamés mientras evoca las satisfacciones que le daba su antiguo trabajo. Confiemos en que no se deje llevar por la añoranza, porque entonces se vendrá abajo el diseño de la política penitenciaria del Gobierno vasco –una política del perdón–, sumando un nuevo fracaso a la ya larga tradición de este tipo de actuaciones desde que, en 1977, se promulgó la Ley de Amnistía, cobijando en ella a los terroristas.

Claro que parecería que el destino ideal para este asesino travestido de jardinero sería el de mantener la floresta que rodea al palacete de Castellana, 5, en Madrid, donde reside el ministro Grande Marlaska, su mentor y benefactor que, acudiendo a una inveterada usanza de la política patria, trastocó la aplicación del Código Penal por la conveniencia de hacer la vista gorda y, así, satisfacer al presidente Sánchez en su necesidad de allegarse los votos del partido de los asesinos, una vez que sentó la doctrina de que Sortu y Bildu son una cosa no sólo distinta, sino completamente desvinculada de ETA –aunque, incomprensiblemente, más de la mitad de su dirección la forman quienes fueron miembros e incluso dirigentes de esa organización terrorista–. Eso sí, Grande, empequeñeciendo su apellido, se inventó un procedimiento burocrático para minimizar las responsabilidades de los presos etarras, consistente en la firma de un papelito o formulario ya relleno por la Administración –no se vayan a confundir los signatarios, como aquél que, hace ya muchos años, en la Audiencia Nacional, contestó "sí" cuando debió haber dicho "no" y tuvo que ser rectificado por el fiscal para que no lo metieran en la trena–. Un papelito, por cierto, que ha sido impugnado por algunos jueces de esa misma Audiencia, sin que, de momento, su meritorio esfuerzo por preservar el valor de la Justicia haya servido de mucho, toda vez que el ministro traidor ha logrado cumplir su propósito de colocar a todos los etarras encarcelados al alcance de la nueva y flamante Administración penitenciaria vasca –la encargada, por mor de la cogobernanza, de hacer efectiva esa vista gorda que retrata como pacíficos ciudadanos a unos asesinos que jamás renunciaron a su trayectoria letal, que incluso exigen que se les reconozca como gudaris heroicos, aunque sólo sea en su pueblo, mientras afilan las azadas y las tijeras de podar, y limpian los rastrillos con los que ingresarán en el cuerpo municipal de parques y jardines de alguna localidad vascongada–.

