La carencia de mentalidad científica

Algunos lectores amigos (científicos ellos muy destacados) de un artículo anterior me reprochan la postura pesimista respecto al fracaso de la aceptación de la ciencia en España. No les falta razón, al argüir que, a lo largo de los siglos, se puede registrar una nómina de españoles que han hecho progresar el conocimiento científico. Puede que a mí se me haya pasado por alto ese hecho. Empero, en la mayor parte de los casos ha sido solo una meritoria labor individual. La ciencia como institución, en España, ha ido siempre muy por detrás de lo que exige nuestra pertenencia a la cultura occidental. Es más, tales individualidades españolas han sido, más bien, del ramo descriptivo, taxonómico. Es el tipo que cuadra mejor, por ejemplo, a los botánicos o a los cartógrafos.

La clave del retraso aducido se percibe con más propiedad en la ausencia de una verdadera mentalidad científica en las clases ilustradas. Por ejemplo, no se acepta con facilidad la noción de que la verdad científica lo es, siempre, de manera provisional, hasta tanto no se descubra una nueva hipótesis que la supere. Entre nosotros, se aprecia "la verdad de la buena", como se suele decir, que es otra cosa.

¿Quieres leer el artículo completo? Y de paso navegar sin publicidad HAZTE SOCIO INICIA SESIÓN SI YA ERES SOCIO