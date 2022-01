La navaja de España

Le Livre

–Yo no sabía que en España hubiese catedrales góticas. Pensaba que solamente las había en Francia. Por eso cuando me llevaron la semana pasada a conocer Burgos y León me llevé una sorpresa.

Así se explicaba la estudiante francesa de veinte años que visitaba España por primera vez en viaje de estudios con otros compañeros de su universidad.

–Pero lo que más me ha llamado la atención es que los españoles viváis en casas.

Aquí fue cuando el que suscribe se atragantó con la cerveza.

–¿Y dónde creías que vivimos los españoles?

–En casitas blancas, en pueblos pequeños. Lo que no sabía es que vivís en ciudades, en edificios grandes, de pisos, como en Francia.

