La economía de otra forma

Comprendo que no me considero competente para precisar las posibles reformas que requiere el adelanto de nuestra economía, la de los españoles. Son cuestiones técnicas, pero antes deben contar con un planteamiento de ideas generales. Me fijo en los aspectos económicos de la política nacional, a salvo de la determinación que puedan dar después las empresas y los consumidores.

Por primera vez en nuestra historia disponemos los españoles de un presidente del Gobierno doctor en Economía. La verdad, no se nota mucho tal calificación. Antes bien, la orientación económica de este Gobierno es bastante errática o, simplemente, mimética de lo que nos viene dado de la Unión Europea. Por cierto, los famosos fondos europeos que nos llegan ahora como una especie de regalo son realmente un medio para favorecer a las empresas foráneas que operan en nuestro territorio. Precisamente es esa dependencia del exterior el fallo más ostensible de nuestra estructura económica. No se corresponde con el peso del producto económico español en el concierto de la Unión Europea. El hecho es que el made in Spain significa poca cosa.

