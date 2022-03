Más cuotas femeninas

Los ministros de Asuntos Sociales de la UE respaldan la propuesta de la Comisión de fijar una cuota de al menos un 40% de mujeres en puestos directivos de las denominadas "grandes empresas europeas". Se trata de aquellas sociedades que facturan miles de millones, esas que hacen millonarios a sus directivos y condicionan también nuestras vidas por medio de sus vínculos políticos y organismos reguladores: banca, industria, energía, transporte, medios, alimentación, distribución o tecnología.

Estas cuotas ya existen en el sector público, donde se han incorporado para feminizar desempeños y empleos públicos tradicionalmente ocupados por hombres (bomberos, policía, guardia urbana, etc.). Ahora se trata de llevar este programa al sector privado. Cierto es que nada impide a una mujer, millonaria o no, constituir una empresa y llenar su consejo de administración de féminas o designarse a sí misma como administrador único, pero estas sociedades no son las que interesan a nuestros gobernantes. Ellos se centran en aquellas que, como se ha dicho, están desarrolladas, dirigidas mayoritariamente por hombres, facturan miles de millones y permiten a sus directivos una posición y unas condiciones económicas muy determinadas.