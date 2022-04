La sociedad de la diversión

Pretendo calificar lo específico de la sociedad de nuestro tiempo, frente a otras anteriores. Ya, es osadía. La verdad es que no encuentro la palabra precisa, como los peces no saben bien lo que significa el agua. La primera clave sería placer o, mejor, entretenimiento. Quizá sea más propio acogerse al sentido originario de la acción de divertir(se), tan llena de contenidos. Se asocia, inmediatamente, con holgarse, solazarse, apartado el sujeto de sus preocupaciones o sus obligaciones, como se logra en muchos espectáculos. Saavedra Fajardo aporta esta máxima: "No está el valor tanto en vencer los peligros como en divertillos", esto es, apartarse de ellos con acciones más reconfortantes. En El Quijote se apela a la diversión como equivalente de engaño, término de la táctica militar o del jugador de dados. Cervantes fue las dos cosas y sin mucha suerte. Por lo mismo, precisa don Miguel: es la función de "las públicas comedias entretener a la comunidad con alguna honesta recreación, y divertida, a veces, de los malos humores que suele engendrar la ociosidad". Él no tuvo mucho éxito como escritor de comedias, pero sí como autor de la gran novela de esparcimiento de todos los tiempos: El Quijote. Sus protagonistas no paran quietos, siempre, a la caza de aventuras.