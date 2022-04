Pensar mal y educar peor

Como si el Gobierno no se hiciera notar suficientemente, ahora la ha emprendido con la educación. La nueva ley parece inspirarse en dos premisas, a cuál más falsa. Primera: que apenas es necesario memorizar, porque los discentes/nescientes cuentan con las TIC como prótesis intelectivas; y segunda: que lo importante es incidir en los valores cívicos, así como en la inteligencia socioafectiva (algo que se presupone es maravilloso, pero que no quiere decir nada si no se parte de una idea previa de bien).

Comencemos por el primer axioma. Para la nueva ley, retener datos deja de ser importante dado que las TIC lo harán por nosotros. La cuestión, por ende, pasa a estribar en que los niños adquieran destrezas un tantico abstractas y aprendan a indagar información por sí mismos, aunque desprovistos de brújula, mapa o GPS. Tampoco es necesario que manifiesten un gran conocimiento de las matemáticas, ni que dominen los logaritmos, ni que adquieran pericia con el cálculo diferencial, ni que sepan de estadística, porque para eso ya cuentan con calculadoras, hojas de cálculo y programas de licencia libre.