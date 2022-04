Españoles deprimidos

Estoy dispuesto a reconocer que aquí opera algún desatado mecanismo de proyección. Me explico: mi personal depresión, no sé si congénita o sobrevenida, la lanzo sobre el conjunto de mis compatriotas, y así me quedo un poco más tranquilo. Claro, que la procesión va por dentro. Para ocultar esa actitud defensiva, intento informarme sobre la realidad del conjunto, cosa no siempre asequible. O trato de ponerme a leer y escribir como un obseso, los dos quehaceres que han llenado mi vida un tanto eremítica. Así, me estremece este dato: los españoles hodiernos somos los mayores consumidores de psicofármacos de toda Europa, junto con nuestros hermanos portugueses. Algo tendrá la maldición de la vieja piel de toro sobre el equilibrio mental de las tribus ibéricas. Más precisiones: durante el año 2021, los españoles nos administramos 61 millones de cajas de ansiolíticos, lo que no deja de ser una alegría para los laboratorios. Añádase el incremento, respecto al año anterior, de un 39% en el consumo de hierbas sedantes, esto es, del ramo de la parafarmacia, que no requiere receta médica.