Contabilidad de género en las orlas universitarias

Hacía tiempo que no me acercaba a las orlas que mi madre luce en una pequeña habitación de casa. Esta vez lo hice con perspectiva de género o, mejor dicho, como contable de género. Así, aunque intuía los números, he querido comprobar de modo preciso si ese mundo insoportable de discriminaciones e invisibilidad femenina que cotidianamente se nos transmite dentro y fuera del ámbito universitario se ajustaba a la realidad de los de mi generación.

La primera orla que encuentro es de mi hermana mayor. Promoción de la Facultad de Ciencias de la Educación de los años 1992-1995. Entre el profesorado identifico 6 mujeres y 6 hombres, mientras que entre el alumnado contabilizo 90 féminas y 7 varones. La siguiente orla es de mi hermana pequeña. Promoción general de la Facultad de Trabajo Social de los años 2001-2004. Cuento 9 mujeres y 9 hombres entre los enseñantes mientras que el alumnado arroja 126 mujeres y 17 hombres. Justo al lado se encuentra la orla de mi hermano mayor, correspondiente a uno de los grupos de la Facultad de Derecho del periodo 1991-1996. Muestra 11 profesores varones y 7 mujeres, y entre los alumnos identifico 60 mujeres y 40 varones.