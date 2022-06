Franco, al rescate del PSOE

¿A que usted, rencorosísimo lector, sabe perfectamente en qué bando de la guerra civil estuvieron su padre o su abuelo, combatieran o no? Efectivamente, no hay un solo español que no lo sepa. Pero ¿cuántos saben con qué bando de la última guerra carlista simpatizó, o incluso combatió, su tatarabuelo?

Baroja escribió en los primeros tiempos de la posguerra que aquel maldito enfrentamiento entre españoles "no ha dejado más que un reguero de crueldad, de barbarie, de bajeza, un odio escondido que no desaparecerá ni en cien años". Acertó el inclasificable guipuzcoano, pero esos cien años ya han pasado y los adolescentes de hoy se encuentran ante la guerra de 1936 en la misma situación en la que nos encontramos los adultos ante la de 1872: les cae tan lejos que, con la inestimable ayuda de una enseñanza que no les enseña nada, no saben en qué consistió, ni por qué estalló, ni cuáles fueron los bandos ni nada de nada. Lo único que saben, porque eso sí lo han aprendido tanto en el colegio como en el cine y la televisión, es que Franco fue más malo que el lobo de Caperucita.