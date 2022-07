La democracia es una cuestión de grado

Un cambio de Gobierno o, incluso, de régimen no significa gran cosa si no sirve para reforzar nuestra democracia; tan debilitada, la pobre. Formalmente, un sistema democrático supone elecciones ordenadas, libertades y un juego parlamentario de dos o más partidos políticos. En la cultura política española, es inútil aspirar al ideal de bipartidismo. Bastante tenemos con limitar legalmente el multipartidismo desbocado para que no funcionen más de una docena de formaciones políticas. Sobre este particular, se imponen algunas reformas sustanciales. La primera es que todos los partidos contendientes traten de representar, expresamente, al conjunto de los españoles. Si solo reflejan las opiniones o intereses de una parte territorial de la nación, los partidos deberían ser tratados como grupos de presión o entidades culturales. Por tanto, no tendrían que llegar a las Cortes Generales (nuestro Parlamento). Debe reconocerse la experiencia de que a muchas figuras públicas les acucia más ser cabeza de una escuálida formación política con el fin de destacar como líderes de opinión. Se añade el caso particular del interés por formar pequeños partidos de centro, que luego acaban siendo un fracaso. Suelen ser vistos, más bien, como operaciones.