Masha Amini y el feminismo progre

La joven Masha Amini falleció el pasado 16 de septiembre tras ser arrestada y torturada por el régimen teocrático iraní. Su delito, no llevar puesto su hiyab correctamente, según la versión de la Policía de la Moral de los Ayatolás. El suceso ha provocado una oleada de indignación como no se había visto hasta el momento en Irán. Las protestas se han extendido por todo el país y el régimen ha matado ya a decenas de personas. Las jóvenes se muestran desafiantes quitándose el velo en público. Los ayatolás detienen a periodistas locales y han censurado Internet. Los barbudos han ordenado la detención de Alí Karimi, leyenda nacional del fútbol iraní, por apoyar la revuelta. Vive fuera de la república islámica. Por Irán no se ha visto a ni una sola feminista progre. Están a otra cosa.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, tardó más de una semana en condenar el asesinato. Antes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, preguntado por este crimen, no quiso hacer declaraciones afirmando no conocer "el detalle de la información". Ambos se dicen feministas. Ninguno de ellos lo es. No defenderán la igualdad de hombres y mujeres ante la Ley de forma universal. No les interesa. Lo suyo es el poder. Harán política contra aquellas mujeres que no les bailen el agua, como la menor que sufrió abusos a manos de la entonces pareja de Mónica Oltra. O pedirán a los tuiteros hacer memes de Isabel Díaz Ayuso. Memas, memos y memes. Machistas. Contra las mujeres que no son de izquierdas todo vale.