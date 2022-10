¿Por qué es mentira que Juan Carlos I heredara todos los poderes de Franco?

Entre los muchos mitos de la Transición, destaca la idea de que Juan Carlos I heredó de Franco todos sus poderes. Cualquiera que haya visto los últimos documentales sobre la figura del monarca habrá comprobado cómo tiende a explicarse la Transición/transacción a partir de este axioma. Lo ridículo del mismo es que, de ser cierto, no quedaría nada que explicar. Al rey le habría bastado decir que España tenía que ser una democracia para que lo hubiese sido desde 1975; más o menos como si ordenara a una cuadrilla de operarios abrir el tapón de un sumidero por el que el franquismo tuviera que desaguarse en el océano de la historia.

Si de verdad Juan Carlos hubiese recibido de Franco todos sus poderes, la Transición no habría entrañado dificultad alguna. Y tampoco encontraríamos otro mérito en ella que el de un señor que renuncia a sus potestades (si la monarquía hubiese durado sin democratizarse es cuestión diferente). Por eso, uno recela de esos monárquicos a machamartillo (los Ansón y compañía, que siempre nos han explicado la historia a base de medias verdades y mentiras completas) cuando los oye ensalzar al rey por su generosidad en vez de por su pericia (o, al menos, por la de sus colaboradores directos, con Fernández Miranda a la cabeza). Planteada la Transición en semejantes términos, y considerando que el desmantelamiento de la dictadura duró casi dos años, forzoso es pensar en el retruécano siguiente: o el rey pudo pero no quería, o quería pero no pudo. Afirmar a un tiempo que su propósito fue traer la democracia y que sus poderes eran totales es erigirse en cómplice de la logsetomización ambiental.