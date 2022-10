Los pasos hacia la guerra

Putin culpa a Lenin de haber sembrado la posterior disolución de la URSS con la creación de las repúblicas soviéticas como espacios distintos del de Rusia. También responsabiliza a Jruschov de haber entregado a la república socialista soviética de Ucrania la península de Crimea, que debería haber seguido siendo rusa por historia y cultura. Según él, estas arbitrariedades resultaron letales para Rusia cuando se derrumbó la URSS porque dieron la independencia a un territorio, el de Ucrania, que pertenecía culturalmente y étnicamente a Rusia y que nunca había sido independiente y nunca debería haber llegado a serlo. La integración en Occidente y en la OTAN de esta región de Rusia indebidamente separada de ella habría sido una afrenta intolerable. Esta manera de ver las cosas, tenga lo que tenga de legítima, es común a una gran mayoría de rusos. Lo que Putin no quiere subrayar sin embargo es que, en la desmembración de la URSS, Ucrania no tuvo una especial responsabilidad, como no la tuvo ninguna de las otras repúblicas. El movimiento disolvente se inició en la propia Rusia por iniciativa de Boris Yeltsin, que se negó a aceptar la primacía de la legislación soviética sobre la aprobada por el parlamento de la federación rusa en lo que se llamó la "guerra de las leyes". Lo único que hizo Ucrania, como el resto de repúblicas, fue unirse a este movimiento centrífugo puesto en marcha desde Moscú.