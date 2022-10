La consagración legal del "hermana, yo sí te creo"

El populismo nace del descontento, crece entre los que se arrogan la representación social del movimiento, se reproduce en los partidos políticos tradicionales a los que infecta y muere cuando fracasa, dejando tras de sí un reguero de inestabilidad, incertidumbre y miseria. La duración de los ciclos populistas dependerá siempre de la credulidad de los ciudadanos y su predisposición a consumir un relato inexacto, infantil y moralizante de la realidad. Porque como tantas otras veces he afirmado, el arte del populismo consiste en evitar que la verdad comprometa a la ideología.

Mientras el público trata de deglutir sin atragantarse la narrativa efectista que aboga por el cambio, el populista aprovecha para instrumentalizar la ley y asaltar las instituciones. Porque, desde hace ya muchos años, las revoluciones no se hacen a pie de calle sino a través del BOE, lo que contribuye a que el ciudadano no sea consciente de que lo que se persigue no son avances sociales, sino un verdadero cambio de régimen. Los cielos ya no se asaltan desde las plazas, sino desde los despachos y ministerios.